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Возле украинской антарктической станции родились тюленята, выжили не все

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Новорожденных изначально было трое
Новорожденных изначально было трое
Фото: Національний антарктичний науковий центр / Facebook

Возле украинской станции "Академик Вернадский" в Антарктиде родились три тюлененка. Об этом 2 октября в Facebook проинформировал Национальный антарктический научный центр.

"В районе нашей станции, на Аргентинских островах, начался сезон размножения тюленей Уэдделла. Сейчас родилось трое тюленят: две самки и самец", – говорится в сообщении.

Самок украинские полярники назвали Пенола (имя дали все вместе в честь пролива, возле которого родилось животное) и Краля (так ее назвал нашедший тюлененка накануне своего дня рождения дизелист Александр Книжатко).

"Третий малыш, к сожалению, не выжил. Лабораторные исследования наших биологов позволят установить вероятную причину его гибели. В то же время Краля и Пенола выглядят здоровыми, упитанными и активными. Вес новорожденных тюленят составляет около 25 кг, а благодаря питательному (54% жирности) молоку самок очень быстро увеличивается", – рассказали в центре.

Полярники отметили, что наблюдают за тюленями, например, изучают особенности размножения и питания, "отбирают образцы тканей пуповины и плаценты, чтобы определить содержание стойких органических загрязнителей".

"А еще на нашей станции были начаты акустические исследования тюленей Уэдделла: большинство их звуков недоступны для человека, ведь относятся к ультразвуковым частотам", – объяснили представители антарктической станции.

https://www.facebook.com/AntarcticCenter/posts/1750947298448473

Контекст:

В конце марта на станцию "Академик Вернадский" отправилась 26-я экспедиция. В середине апреля она прибыла в Антарктиду и приняла эстафету от коллег из 25-й экспедиции. Сообщалось, что эта команда – самая молодая среди всех предыдущих экспедиций, она проведет в Антарктике около 13 месяцев.

Антарктическая станция "Академик Вернадский" находится на острове Галиндез. Ранее она принадлежала Великобритании и называлась "Фарадей". 6 февраля 1996 года станция была передана Украине и переименована.

На станции "Академик Вернадский" занимаются научными исследованиями в связи с изменением климата, озоновой дырой, реакцией животных и растений на потепление.

Теги: Антарктида, животные, молоко, исследование, экспедиция, станция Академик Вернадский, полярники
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