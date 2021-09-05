Всеукраинский марш за права животных. Демонстрация проходит в 30 городах Украины и на станции "Академик Вернадский"

В Киеве на марш в защиту животных вышло порядка 1 тыс. человек Фото: Анастасія Загоруйчик / Facebook

В Киеве участники марша собрались в парке Шевченко, по данным "Бабеля", в столице на марш вышли порядка 1 тыс. человек. Они пройдут к зданию Верховной Рады.

Активисты хотят обратить внимание общественности к проблеме защиты прав животных.

"Вместе с тысячами участников Всеукраинского марша за права животных мы обращаемся к президенту Украины Владимиру Зеленскому, премьер-министру Украины Денису Шмыгалю и депутатам Верховной Рады Украины с требованием законодательного запрета цирков с животными, контактных зоопарков, дельфинариев, пушных ферм и притравочных станций", – говорится в сообщении инициаторов акции, правозащитной организации UAnimals.

Также к демонстрации присоединились полярники украинский станции "Академик Вернадский" в Антарктиде, сообщили они в Facebook.

"Мы искренне убеждены, что морские млекопитающие должны жить исключительно в морях и океанах, а не в дельфинариях. Вместе с вами мы разделяем намерение приложить максимум усилий для защиты окружающей среды, ведь сохранение планеты начинается с бытового уровня, и призываем каждого к гуманному обращению с животными", – подчеркнули представители украинской экспедиции.