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Во Флориде нашли ламантина с выцарапанной на спине надписью "Трамп"

Неизвестные в США нацарапали на спине ламантина фамилию президента США Дональда Трампа. Теперь виновникам грозит штраф в размере до $50 тыс. или год тюрьмы.

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В США ламантины подпадают под закон об исчезающих видах
В США ламантины подпадают под закон об исчезающих видах
Фото: depositphotos.com

В верховьях реки Хомосасса на востоке американского штата Флорида нашли ламантина, на спине которого было выцарапана фамилия президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил старший федеральный инспектор по охране дикой природы Крейг Каванна, отмечает местное издание Citrus County Chronicle.

Теперь служба охраны рыбных ресурсов и дикой природы США ищет любую информацию о человеке или лицах, которые могут быть к этому причастны. The New York Times сообщал, что местный центр биологического разнообразия предлагает $5 тыс. за информацию.

Каванна отметил, что, пока идет расследование, он не может комментировать ситуацию. Однако он подчеркнул, что ламантины подпадают под американский закон об исчезающих видах и любое вредительство этим животным является федеральным уголовным преступлением. Тому, кто нацарапал на спине ламантина надпись, грозит штраф в размере до $50 тыс. или заключение до одного года в тюрьме.

Sarasota Herald-Tribun пишет, что животное не получило серьезных травм. На теле животного был толстый слой водорослей, и тот, кто сделал надпись, прорезал этот слой, достиг кожи, но не повредил ее слишком сильно. Сам ламантин, по словам очевидцев, выглядел здоровым, но проявлял признаки стресса.

Фото ламантина в своем Twitter опубликовал эпидемиолог и старший научный сотрудник Федерации американских ученых Эрик Фейгл-Динг.

Теги: США, животные, Флорида, Дональд Трамп, защита животных
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