В Украине в 2020 году произошло почти 600 ДТП с участием животных – полиция

В ДТП, которые произошли в Украине с участием животных в январе-сентябре, погибли четыре человека, отметили в патрульной полиции страны.

За девять месяцев 2020 года в Украине произошло почти 580 ДТП с участием животных. Об этом УНН в ответ на запрос проинформировали в патрульной полиции страны со ссылкой на данные информационно-телекоммуникационной системы.

"С 1 января по 30 сентября 2020 года зарегистрировано 579 ДТП, которые произошли в результате наезда на животных, из которых 21 ДТП – с травмированными и (или) погибшими, в которых погибли четыре человека и 24 человека травмированы", – говорится в сообщении.

Количество погибших животных не указано.

За 10 месяцев 2020 года в Украине жертвами ДТП стали более 2,8 тыс. человек, почти 27 тыс. получили травмы, сообщал первый заместитель начальника патрульной полиции Алексей Белошицкий.