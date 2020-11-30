В Харьковской области подросток угнал три машины и на всех попал в ДТП – полиция

По данным полиции Харьковской области, 14-летний житель Краснокутского района поочередно угонял автомобили УАЗ, ВАЗ и Volkswagen.

29 ноября в Краснокутском районе Харьковской области 14-летний подросток трижды попадал в ДТП на угнанных им автомобилях. Об этом 30 ноября проинформировала полиция региона.

"Похитил три автомобиля – [микроавтобус] УАЗ, ВАЗ-2121 ["Нива"] и [микроавтобус] Volkswagen Transporter. ...Как объяснил несовершеннолетний, он хотел поучиться ездить на автомобиле, но не справился с управлением и трижды попал в ДТП", – говорится в сообщении.

Правоохранители рассказали, что на УАЗе подросток "сразу въехал в забор домовладения".

"Пересев на ВАЗ-2121, подросток снес забор соседнего дома и врезался в дерево. На Volkswagen Transporter парень также столкнулся с деревом. В настоящее время транспортные средства возвращены владельцам", – отметили в полиции.

Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.