В Польше в результате ДТП погиб украинец

27 ноября в результате ДТП между населенными пунктами Майдан Новы и Маркович в Билгорайском повете Люблинского воеводства в Польше погиб украинец. Об этом сообщила пресс-служба местной полиции.
По информации правоохранителей, 29-летний водитель микроавтобуса Fiat выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с микроавтобусом Mercedes, которым управлял 60-летний украинец. В то же время в него сзади въехал еще один микроавтобус марки Mercedes, которым управлял 23-летний украинец.
60-летнего водителя доставили в больницу, где он скончался от полученных травм. Также был госпитализирован 29-летний водитель Fiat, сообщили в ведомстве.
По данным полиции, 29-летний и 23-летний водители были трезвыми.
В МИД Украины пока не сообщали о происшествии.