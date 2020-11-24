Основатель Lviv Fashion Week трагически погиб в ДТП

Львовского дизайнера и основателя Lviv Fashion Week Петра Нестеренко-Ланько сбил автомобиль, когда он переходил дорогу по пешеходному переходу.

Нестеренко-Ланько погиб на 38-м году жизни Фото: Petro Nesterenko-Lanko / Facebook

37-летний основатель Lviv Fashion Week – львовский дизайнер Петр Нестеренко-Ланько трагически погиб в ДТП. О его смерти сообщается 24 ноября на сайте проекта.

"С сожалением сообщаем о трагической гибели основателя Lviv Fashion Week Петра Нестеренко-Ланько. Выражаем сочувствие родным и близким", – говорится в публикации.

Как сообщается на сайте львовского интернет-издания "Варта1", Нестеренко-Ланько погиб вечером 23 ноября, когда переходил дорогу по пешеходному переходу в селе Бартатов Городоцкого района. Об этом в комментарии изданию сообщила начальник отдела коммуникации ГУ НП во Львовской области Светлана Добровольская.

Информация об этом ДТП опубликована на странице Львовской полиции в Facebook. Сообщается, что водитель автомобиля, совершившего наезд, находится под стражей.

Петр Нестеренко-Ланько родился во Львове 20 апреля 1983 года. Он окончил Львовский лицей бытового обслуживания, а после – Львовскую академию искусств. Свою первую коллекцию дизайнер создал из пивных крышек.

С 2008-го по 2014 год Нестеренко-Ланько был основателем и куратором Lviv Fashion Week.