  "Позор!" Защитники животных с камерами и громкоговорителями поджидали Кайли Дженнер возле магазина меховых изделий. Видео

Американская модель Кайли Дженнер, покидая магазин меховых изделий через запасной выход, встретилась с защитниками животных.

Американская модель Кайли Дженнер, возглавившая рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитоcтей по версии Forbes, 19 декабря подверглась публичной критике со стороны зоозащитников, которые поджидали ее возле магазина по продаже изделий из меха. Видео с комментарием о происходящем 20 декабря обнародовал на своем YouTube-канале таблоид TMZ.

Судя по видео, Дженнер покинула магазин, воспользовавшись запасным выходом. При этом модель прижимала к себе локтем сумку, а ее охрана была с пустыми руками.

"Позор. Ты монстр!" – с помощью громкоговорителя выкрикивали активисты в тот момент, когда модель садилась на пассажирское сидение поджидающего ее автомобиля.

Защитники животных снимали происходящее на камеры телефонов и пытались преградить дорогу автомобилю. Дженнер оставила обвинения активистов без комментариев.

ВИДЕО

Видео: TMZ

Дженнер – вторая дочь спортсмена-легкоатлета Брюса Дженнера и бизнесвумен Крис Дженнер. У Кайли Дженнер есть родная сестра Кендалл. Модели Ким Кардашян, Кортни Кардашян, Хлои Кардашян и брат Роб Кардашян – единоутробные сестры и брат Дженнер. Ее единокровные братья – Бартон Дженнер, Брендон Дженнер, Броуди Дженнер и единокровная сестра Кейси Дженнер.

В 2020 году Кайли Дженнер заработала $590 млн, став самой высокооплачиваемой знаменитостью по версии издания Forbes.