Топ-100 богатейших звезд мира по версии Forbes возглавила Дженнер

Рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей по версии журнала Forbes возглавила одна из сестер Ким Кардашьян, модель Кайли Дженнер.
Дженнер в этом году заработала $590 млн. Основную часть этих средств модель получила от продажи 51% акций ее косметической фирмы Coty в январе.
На втором месте музыкант и экс-кандидат в президенты США Канье Уэст с годовым доходом $170 млн. Главным успехом артиста в 2020 году стала сделка с компанией Adidas. Благодаря ей был расширен выпуск его серии одежды Yeezy и кроссовок модели Yeezy Boost.
Замыкает тройку теннисист Роджер Федерер с доходом $106,3 млн. Он впервые стал самым высокооплачиваемым спортсменом в мире благодаря ряду прибыльных рекламных контрактов.
В десятку также попали:
Общая сумма дохода перечисленных журналом 100 звезд за год составила $6,1 млрд без вычета налогов. Это на $200 млн меньше показателя 2019 года.