Бульвар Шоубиз
 
20 декабря, 2020
 
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Топ-100 богатейших звезд мира по версии Forbes возглавила Дженнер

Основную часть всех заработанных в 2020 году средств модель Кайли Дженнер получила от продажи 51% акций ее косметической фирмы Coty в январе.

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Дженнер в этом году заработала $590 млн
Дженнер в этом году заработала $590 млн
Фото: EPA

Рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей по версии журнала Forbes возглавила одна из сестер Ким Кардашьян, модель Кайли Дженнер.

Дженнер в этом году заработала $590 млн. Основную часть этих средств модель получила от продажи 51% акций ее косметической фирмы Coty в январе.

На втором месте музыкант и экс-кандидат в президенты США Канье Уэст с годовым доходом $170 млн. Главным успехом артиста в 2020 году стала сделка с компанией Adidas. Благодаря ей был расширен выпуск его серии одежды Yeezy и кроссовок модели Yeezy Boost.

Замыкает тройку теннисист Роджер Федерер с доходом $106,3 млн. Он впервые стал самым высокооплачиваемым спортсменом в мире благодаря ряду прибыльных рекламных контрактов.

В десятку также попали:

  • португальский футболист Криштиану Роналду – $105 млн;
  • аргентинский футболист Лионель Месси – $104 млн;
  • американский режиссер и актер Тайлер Перри – $97 млн;
  • бразильский футболист Неймар – $95,5 млн;
  • американский теле- и радиоведущий Говард Стерн – $90 млн;
  • американский баскетболист Леброн Джеймс – $88,2 млн;
  • американский рестлер и актер Дуэйн Джонсон – $87,5 млн.

Общая сумма дохода перечисленных журналом 100 звезд за год составила $6,1 млрд без вычета налогов. Это на $200 млн меньше показателя 2019 года.

Теги: Криштиану Роналду, Лионель Месси, Forbes, Канье Уэст, Роджер Федерер, Дуэйн Джонсон, Кайли Дженнер, Леброн Джеймс, Тайлер Перри
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