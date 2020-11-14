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Forbes составил рейтинг знаменитостей, которые продолжают зарабатывать после смерти

В первую тройку умерших знаменитостей, которые больше всего заработали за год, попали певец Майкл Джексон, писатель и мультипликатор Доктор Сьюз и художник-карикатурист Чарльз Шульц.

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С октября 2019-го по октябрь 2020 года Джексон заработал $48 млн
С октября 2019-го по октябрь 2020 года Джексон заработал $48 млн
Фото: michaeljackson / Instagram

Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей, которые продолжают зарабатывать даже после смерти. В рейтинге учитываются доходы с 1 октября 2019-го по 1 октября 2020 года.

В топ попали:

  • певец Майкл Джексон – $48 млн;
  • писатель и мультипликатор Доктор Сьюз – $33 млн;
  • художник-карикатурист Чарльз Шульц – $32,5 млн;
  • игрок в гольф Арнольд Палмер – $25 млн;
  • певец Элвис Пресли – $23 млн;
  • баскетболист Коби Брайант – $20 млн;
  • рэпер Juice WRLD – $15 млн;
  • певец Боб Марли – $14 млн;
  • певец и участник The Beatles Джон Леннон – $13 млн;
  • певец Prince – $10 млн;
  • вокалист Queen Фредди Меркьюри – $9 млн;
  • певец Джордж Харрисон – $8,5 млн;
  • певица и актриса Мэрилин Монро – $8 млн.

При составлении рейтинга Forbes использует данные MRC Data, IMDbPro и NPD BookScan, а также общается с отраслевыми инсайдерами. Все суммы указаны до вычета гонораров агентов, менеджеров и юристов.

Теги: Queen, Майкл Джексон, Forbes, Джон Леннон, The Beatles, Мерилин Монро, Коби Брайант, Фредди Меркьюри, Боб Марли
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