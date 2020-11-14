Forbes составил рейтинг знаменитостей, которые продолжают зарабатывать после смерти

Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей, которые продолжают зарабатывать даже после смерти. В рейтинге учитываются доходы с 1 октября 2019-го по 1 октября 2020 года.
В топ попали:
- певец Майкл Джексон – $48 млн;
- писатель и мультипликатор Доктор Сьюз – $33 млн;
- художник-карикатурист Чарльз Шульц – $32,5 млн;
- игрок в гольф Арнольд Палмер – $25 млн;
- певец Элвис Пресли – $23 млн;
- баскетболист Коби Брайант – $20 млн;
- рэпер Juice WRLD – $15 млн;
- певец Боб Марли – $14 млн;
- певец и участник The Beatles Джон Леннон – $13 млн;
- певец Prince – $10 млн;
- вокалист Queen Фредди Меркьюри – $9 млн;
- певец Джордж Харрисон – $8,5 млн;
- певица и актриса Мэрилин Монро – $8 млн.
При составлении рейтинга Forbes использует данные MRC Data, IMDbPro и NPD BookScan, а также общается с отраслевыми инсайдерами. Все суммы указаны до вычета гонораров агентов, менеджеров и юристов.