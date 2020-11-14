Forbes составил рейтинг знаменитостей, которые продолжают зарабатывать после смерти

В первую тройку умерших знаменитостей, которые больше всего заработали за год, попали певец Майкл Джексон, писатель и мультипликатор Доктор Сьюз и художник-карикатурист Чарльз Шульц.

С октября 2019-го по октябрь 2020 года Джексон заработал $48 млн Фото: michaeljackson / Instagram

Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей, которые продолжают зарабатывать даже после смерти. В рейтинге учитываются доходы с 1 октября 2019-го по 1 октября 2020 года.

В топ попали:

певец Майкл Джексон – $48 млн;

писатель и мультипликатор Доктор Сьюз – $33 млн;

художник-карикатурист Чарльз Шульц – $32,5 млн;

игрок в гольф Арнольд Палмер – $25 млн;

певец Элвис Пресли – $23 млн;

баскетболист Коби Брайант – $20 млн;

рэпер Juice WRLD – $15 млн;

певец Боб Марли – $14 млн;

певец и участник The Beatles Джон Леннон – $13 млн;

певец Prince – $10 млн;

вокалист Queen Фредди Меркьюри – $9 млн;

певец Джордж Харрисон – $8,5 млн;

певица и актриса Мэрилин Монро – $8 млн.

При составлении рейтинга Forbes использует данные MRC Data, IMDbPro и NPD BookScan, а также общается с отраслевыми инсайдерами. Все суммы указаны до вычета гонораров агентов, менеджеров и юристов.