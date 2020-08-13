Кайли Дженнер позировала топлес. Фото

Американская модель Кайли Дженнер снялась без бюстгальтера, прикрыв руками голую грудь.

Американская модель Кайли Дженнер разместила в Instagram черно-белый снимок, для которого позировала топлес. Она запечатлена без бюстгальтера, прикрыв руками голую грудь.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kylie * (@kyliejenner) 11 Авг 2020 в 12:06 PDT

Поклонники прокомментировали фото.

"Богиня", – написала eitakylie.

"Она выглядит так хорошо. О боже!" – согласилась thekylieclips.

Дженнер в 2020 году во второй раз возглавила список самых молодых миллиардеров, который ежегодно составляет редакция Forbes. 10 августа модели исполнилось 23 года.

Кайли Дженнер – вторая дочь спортсмена-легкоатлета Брюса Дженнера и бизнесвумен Крис Дженнер. У Кайли Дженнер есть родная сестра Кендалл. Модели Ким Кардашян, Кортни Кардашян, Хлои Кардашян и брат Роб Кардашян – единоутробные сестры и брат Дженнер. Ее единокровные братья – Бартон Дженнер, Брендон Дженнер, Броуди Дженнер и единокровная сестра Кейси Дженнер.