Кайли Дженнер позировала топлес. Фото

Американская модель Кайли Дженнер разместила в Instagram черно-белый снимок, для которого позировала топлес. Она запечатлена без бюстгальтера, прикрыв руками голую грудь.
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Поклонники прокомментировали фото.
"Богиня", – написала eitakylie.
"Она выглядит так хорошо. О боже!" – согласилась thekylieclips.
Дженнер в 2020 году во второй раз возглавила список самых молодых миллиардеров, который ежегодно составляет редакция Forbes. 10 августа модели исполнилось 23 года.
Кайли Дженнер – вторая дочь спортсмена-легкоатлета Брюса Дженнера и бизнесвумен Крис Дженнер. У Кайли Дженнер есть родная сестра Кендалл. Модели Ким Кардашян, Кортни Кардашян, Хлои Кардашян и брат Роб Кардашян – единоутробные сестры и брат Дженнер. Ее единокровные братья – Бартон Дженнер, Брендон Дженнер, Броуди Дженнер и единокровная сестра Кейси Дженнер.