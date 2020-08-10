WAP. Cardi B показала голую грудь в совместном с Megan Thee Stallion клипе. Видео
Американская певица Cardi B на своем YouTube-канале презентовала клип на трек WAP. Песня была записана вместе с американской исполнительницей Megan Thee Stallion. В ролике снялись модели Кайли Дженнер и певицы Нормани, Росалия, Руби Роуз. Действие клипа происходит в особняке, наполненном эротическими скульптурами. В комнатах дома находятся тигры, леопарды и змеи. Участницы ролика танцуют в бассейне, демонстрируя формы в белье. В частности, Дженнер в ролике предстала в леопардовом боди, а Cardi B показала голую грудь с наклейками на сосках.
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