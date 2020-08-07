The Rolling Stones презентовали клип на песню Scarlet с участием звезды" Нормальных людей"
Британская группа The Rolling Stones на своем YouTube-канале презентовала клип на песню Scarlet. Участие в съемках принял ирландский актер, звезда сериала "Нормальные люди" Пол Мескаль. В клипе он играет роль влюбленного героя, который, напившись, признается в чувствах своей избраннице. Впервые трек был записан в 1974 году с участием гитариста Джимми Пейджа и бас-гитариста Рика Греча.
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