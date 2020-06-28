The Rolling Stones пригрозили Трампу судом за использование их песен в президентской кампании

Представители музыкантов группы The Rolling Stones и организация по защите прав исполнителей BMI направили предвыборному штабу президента США Дональда Трампа очередное предупреждение о недопустимости использования песен The Rolling Stones на митингах Трампа, потому что более ранние были проигнорированы.

Британская рок-группа The Rolling Stones пригрозила президенту США Дональду Трампу судом в случае, если он не прекратит использовать песни группы в своей предвыборной кампании. Об этом сообщает издание Rolling Stones со ссылкой на заявление группы.

В нем говорится, что представители музыкантов и организация по защите прав исполнителей BMI направили штабу Трампа очередное предупреждение о недопустимости использования песен The Rolling Stones, потому что более ранние были проигнорированы.

"BMI уведомила кампанию Трампа от имени The Rolling Stones, что несанкционированное использование их песен будет являться нарушением лицензионного соглашения", – говорится в заявлении.

Предвыборный штаб Трампа обладает специальной политической лицензией на публичное воспроизведение более 15 млн музыкальных композиций, однако ограничения могут быть наложены, если автор песни или владелец прав возражает против их использования, отметили в BMI.

Штаб Трампа использовал песню You Can’t Always Get What You Want ("Не всегда можно получить то, что ты хочешь") на митинге в Оклахоме 20 июня. Эту же песню команда президента использовала в его кампании в 2016 году. Тогда музыканты The Rolling Stones заявили, что не поддерживают Трампа.

Это не первый случай, когда известные музыканты пытаются запретить действующему президенту США использование их песен. Репер Фарелл Уильямс и семья покойного музыканта Принса просили Трампа не использовать их музыку для сопровождения политических мероприятий. Певец Стив Тайлер из группы Aerosmith также жаловался, когда президент исполнил хит группы Living On The Edge. Британцы Элтон Джон и Оззи Осборн также запретили Трампу использовать свои песни.

В 2019 году Twitter удалил ролик Трампа из-за несанкционированного использования музыки из фильма о Бэтмене.