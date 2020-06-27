Трамп подписал "очень сильный" приказ о защите памятников

На фоне массовых протестов против системного расизма и участившихся случаев свержения памятников историческим личностям, которые причастны к расовой дискриминации, президент США Дональд Трамп подписал приказ об ужесточении ответственности за вандализм.

Президент США Дональд Трамп 27 июня заявил в Twitter, что подписал распоряжение об ужесточении ответственности за надругательство над памятниками, статуями и мемориалами.

"Только что я имел честь подписать очень сильный исполнительный приказ о защите американских памятников, мемориалов и статуй, а также борьбе против недавнего уголовного насилия. Длительные тюремные сроки за эти беззаконные действия против нашей Великой Страны!" – написал он.

Как сообщает телеканал NBC News, приказ Трампа ужесточает нормы существующего федерального закона, который предусматривает до 10 лет тюремного заключения за надругательство над памятниками.

I just had the privilege of signing a very strong Executive Order protecting American Monuments, Memorials, and Statues - and combatting recent Criminal Violence. Long prison terms for these lawless acts against our Great Country! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 26, 2020

"Отдельные лица и организации имеют право мирно выступать за демонтаж или строительство любого памятника. Но ни один человек или группа людей не имеют права повреждать, портить или сносить любой памятник с применением силы", – цитирует телеканал текст приказа.

Кроме того, в документе говорится о возможности лишать федерального финансирования государственные и местные правоохранительные органы, которые "не в состоянии защитить памятники, мемориалы и статуи".

В ходе массовых протестов в США, спровоцированных убийством афроамериканца Джорджа Флойда (мужчина погиб 25 мая после жесткого задержания полицейскими), активисты нередко валят памятники историческим личностям, которые были причастны к расовой дискриминации или угнетению темнокожего населения Америки.