Джонсон призвал протестующих против расизма не трогать памятники Черчиллю и другим историческим деятелям

После того как протестующие против расизма в Великобритании взялись за памятники исторических деятелей, которые были связаны с работорговлей или расизмом, премьер-министр страны Борис Джонсон призвал их не пытаться редактировать или подвергать цензуре прошлое страны.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил против сноса памятников историческим деятелям, к которому призывает ряд участников акций протеста против расизма, начавшихся в разных странах после гибели в США афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

В ходе протестов вандалы с помощью баллончика с краской зачеркнули фамилию премьер-министра Уинстона Черчилля на табличке и оставили там вместо этого надпись: "Был расистом". В Бристоле протестующие снесли и бросили в воду статую Эдварда Колстона, который в XVII веке разбогател на торговле западноафриканскими рабами.

Мэр Лондона Садик Хан приказал пересмотреть статуи и названия улиц британской столицы на предмет расизма.

"Статуя Уинстона Черчилля на площади Парламента является постоянным напоминанием о его достижениях в деле спасения этой страны и всей Европы от фашистской и расистской тирании", – заявил Джонсон. При этом он признал, что иногда Черчилль высказывал мнения, "неприемлемые для нас сегодня".

По его мнению, памятники являются напоминанием об истории и учат прошлому со всеми его ошибками.

"Мы не можем сейчас пытаться редактировать или подвергать цензуре наше прошлое. Мы не можем притворяться, что у нас другая история. Статуи в наших городах были построены предыдущими поколениями. У них были разные точки зрения, разное понимание добра и зла. Но эти статуи учат нас нашему прошлому со всеми его недостатками. Разрушать их – значит лгать о нашей истории и обеднять образование будущих поколений", – подчеркнул Джонсон.

О массовых протестах Джонсон заметил, что, хотя он разделяет негодование людей по поводу гибели Флойда и проблемы расизма, нынешние акции протеста были "взяты под контроль экстремистами, склонными к насилию". Он призвал британцев не участвовать в протестах.

6 июня в Лондоне прошла акция "Справедливость ради Джорджа Флойда". Демонстрация состоялась, несмотря на то, что правительство и полиция Британии рекомендовали не участвовать жителям в массовых собраниях. В результате пострадали 23 полицейских, в том числе сотрудница конной полиции, которая упала с лошади. Были арестованы 14 нарушителей.

Акции протеста против расизма прокатились по всему миру после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в американском Миннеаполисе. Он умер 25 мая после жесткого задержания полицейскими. Судмедэкспертиза подтвердила, что смерть наступила в результате удушения (сотрудник полиции коленом прижал Флойда к асфальту, став ему на шею).

Гибель мужчины спровоцировала массовые протесты (нередко сопровождающиеся беспорядками и актами вандализма) сначала в Миннеаполисе, а позже – и в других американских городах.

В результате столкновений в девяти американских штатах погибло 11 человек, среди них – как полицейские, так и демонстранты.

Четверым сотрудникам полиции Миннеаполиса, которые участвовали в задержании Флойда, предъявили обвинения.