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Генерал США извинился за фото с Трампом после разгона демонстрации у Белого дома

Генерал США Марк Милли отметил, что его совместная фотография с президентом США Дональдом Трампом создала впечатление вовлечения военных во внутреннюю политику.

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Милли отметил, что он возмущен убийством Джорджа Флойда
Милли отметил, что он возмущен убийством Джорджа Флойда
Фото: EPA

Начальник штаба армии США Марк Милли извинился за совместную фотографию с президентом страны Дональдом Трампом после разгона демонстрации у Белого дома. Он назвал это ошибкой и высказался в поддержку протестов против расизма и полицейской жестокости, сообщает 11 июня CNN.

Милли отметил, что сожалеет о том, что сопровождал Трампа на прогулке от Белого дома до церкви Святого Иоанна на прошлой неделе, где они сделали совместную фотографию. CNN отмечает, что это изображение вызвало волну критики со стороны чиновников и нескольких высокопоставленных бывших военных чиновников, которые заявили, что Милли рискует втянуть традиционно аполитичных военных в спорную внутриполитическую ситуацию.

Генерал добавил, что его действия создали впечатление вовлечения военных во внутреннюю политику. "Как уполномоченный офицер в форме я допустил ошибку и искренне надеюсь, что мы все сможем извлечь уроки из этого", – подчеркнул он.

Милли также сказал, что он возмущен убийством Джорджа Флойда, и добавил, что вызванные им протесты говорят о многовековой несправедливости по отношению к афроамериканцам.

Джордж Флойд умер 25 мая после жесткого задержания полицейскими в Миннеаполисе. Судэкспертиза подтвердила, что смерть наступила в результате удушения. Из-за массовых акций протеста по всей стране власти США приняли решение о привлечении Нацгвардии к подавлению беспорядков в нескольких городах.

5 июня подозреваемым по делу Флойда Александеру Куэнгу, Томасу Лейну и Ту Тао суд назначил залог в размере $750 тыс. каждому. Главный подозреваемый Дерек Шовин, который прижимал Флойда коленом к земле, должен внести за выход на свободу $1 млн.

Вечером 10 июня Лейн внес залог в размере $750 тыс. и вышел из тюрьмы.

Теги: США, протесты, Дональд Трамп, Джордж Флойд
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