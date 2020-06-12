Американская разведка считает, что Россия, Китай и Иран извлекают выгоду из протестов в США

Разведка США уверена, что Россия, Китай и Иран стремятся обострить внутренние разногласия в Америке для достижения своих собственных геополитических целей.

Американская разведка предупреждает о том, что "иностранные противники" извлекают выгоду из беспорядков после смерти Джорджа Флойда, чтобы "сеять раздор среди американцев". Об этом 11 июня сообщает Fox News, ссылаясь на информационный бюллетень разведки США, который оказался в распоряжении журналистов.

В документах говорится, что враги США, включая Россию, Китай и Иран, стремились использовать в своих интересах и обострить внутренние разногласия в Америке для достижения своих собственных геополитических целей.

Также отмечается, что иностранные противники используют государственные средства массовой информации, прокси-серверы и учетные записи в социальных сетях для усиления критики Соединенных Штатов в связи со смертью Джорджа Флойда и последующими событиями.

Разведка США приводит конкретные примеры того, как страны-противники работают над тем, чтобы "манипулировать общественностью, сеять раздоры и недоброжелательность, дискредитировать избирательный процесс, подрывать рынки и подрывать интересы американского народа".

В частности, отмечается, что российские государственные СМИ рассказывали о протестах, подчеркивая их масштаб и интенсивность, в то же время говоря, что они были оправданы "коррумпированной американской капиталистической системой" и наличием в США "белой элиты".

Что касается Китая, то в документе конкретно упоминаются государственные СМИ, такие, как Global Times, и твиты министерства иностранных дел страны в последние дни мая и начале июня. Например, отмечается, что аккаунт МИД Китая в Twitter 1 июня разместил видео, где представитель ведомства обвинил США в расовой дискриминации.

Государственные СМИ Ирана и его МИД предприняли аналогичные действия с Китаем, а также создали фейковые учетные записи в социальных сетях, чтобы усилить раздор в США, говорится в документе.

Джордж Флойд умер 25 мая после жесткого задержания полицейскими в Миннеаполисе. Судэкспертиза подтвердила, что смерть наступила в результате удушения. Из-за массовых акций протеста по всей стране власти США приняли решение о привлечении Нацгвардии к подавлению беспорядков в нескольких городах.

5 июня подозреваемым по делу Флойда Александеру Куэнгу, Томасу Лейну и Ту Тао суд назначил залог в размере $750 тыс. каждому. Главный подозреваемый Дерек Шовин, который прижимал Флойда коленом к земле, должен внести за выход на свободу $1 млн.

Вечером 10 июня Лейн внес залог в размере $750 тыс. и вышел из тюрьмы.