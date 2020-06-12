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13 июня, 2020
 
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Британская школа отказалась носить имя Джоан Роулинг после ее заявления о трансгендерах

Руководство британского учебного заведения Weald, расположенного в графстве Западный Сассекс, считает, что заявление писательницы Джоан Роулинг может обидеть кого-то из 1750 их учеников.

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В учебном заведении заявили, что присвоение имени писательницы противоречит принципам инклюзивности
В учебном заведении заявили, что присвоение имени писательницы противоречит принципам инклюзивности
Фото: ЕРА

Руководство школы Weald, расположенной в Биллингсхерсте (в графстве Западный Сассекс) обратилось с официальным письмом к родителям своих учеников, заявив, что отказывается от ранее озвученного намерения дать одному из своих подразделений имя британской писательницы Джоан Роулинг, сообщает BBC

Поводом для принятия этого решения послужило заявление писательницы о своем отношении к трансгендерным женщинам. 

Руководство школы, в которой учится 1750 человек, подчеркнуло, что отказ дать одному из подразделений имя писательницы не означает, что заведение осуждает мнение Роулинг, а всего лишь является стремлением соблюсти так называемый дух инклюзивности учебного заведения. 

"Роулинг больше не может быть подходящим образцом для подражания", – говорится в письме.  

В одном из твитов Роулинг скопировала статью под заголовком “Создание равноправного мира после COVID-19 для людей, которые менструируют”, и пошутила, что в ее время таких людей называли женщинами. После этой публикации писательницу обвинили в трансфобии. 

После критики Роулинг опубликовала новый твит, в котором конкретизировала свою точку зрения.

"Если биологического пола не существует, то однополой любви тоже нет. Если пола не существует, то вся реальность, в которой живут женщины, стирается. Я знаю многих транс-людей и люблю их, но размытие концепции биологического пола отбирает у многих людей возможность осмысленно обсуждать свою жизнь. Я говорю правду, а не пытаюсь кого-то оскорбить", – написала она. 

Теги: Великобритания, Джоан Роулинг, трансгендер
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