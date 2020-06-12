Британская школа отказалась носить имя Джоан Роулинг после ее заявления о трансгендерах

Руководство британского учебного заведения Weald, расположенного в графстве Западный Сассекс, считает, что заявление писательницы Джоан Роулинг может обидеть кого-то из 1750 их учеников.

Руководство школы Weald, расположенной в Биллингсхерсте (в графстве Западный Сассекс) обратилось с официальным письмом к родителям своих учеников, заявив, что отказывается от ранее озвученного намерения дать одному из своих подразделений имя британской писательницы Джоан Роулинг, сообщает BBC.

Поводом для принятия этого решения послужило заявление писательницы о своем отношении к трансгендерным женщинам.

Руководство школы, в которой учится 1750 человек, подчеркнуло, что отказ дать одному из подразделений имя писательницы не означает, что заведение осуждает мнение Роулинг, а всего лишь является стремлением соблюсти так называемый дух инклюзивности учебного заведения.

"Роулинг больше не может быть подходящим образцом для подражания", – говорится в письме.

В одном из твитов Роулинг скопировала статью под заголовком “Создание равноправного мира после COVID-19 для людей, которые менструируют”, и пошутила, что в ее время таких людей называли женщинами. После этой публикации писательницу обвинили в трансфобии.

‘People who menstruate.’ I’m sure there used to be a word for those people. Someone help me out. Wumben? Wimpund? Woomud?



Opinion: Creating a more equal post-COVID-19 world for people who menstruate https://t.co/cVpZxG7gaA — J.K. Rowling (@jk_rowling) June 6, 2020

После критики Роулинг опубликовала новый твит, в котором конкретизировала свою точку зрения.

"Если биологического пола не существует, то однополой любви тоже нет. Если пола не существует, то вся реальность, в которой живут женщины, стирается. Я знаю многих транс-людей и люблю их, но размытие концепции биологического пола отбирает у многих людей возможность осмысленно обсуждать свою жизнь. Я говорю правду, а не пытаюсь кого-то оскорбить", – написала она.