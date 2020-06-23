Трамп пригрозил арестом на 10 лет за вандализм и повреждение памятников в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что уполномочил федеральное правительство арестовывать тех, кто совершает акты вандализма или уничтожает памятники, статуи или другую федеральную собственность.

Трамп: Исключений ни для кого не будет Фото: EPA

Президент США Дональд Трамп разрешил федеральному правительству задерживать любого за повреждение или уничтожение памятника, это решение вступает в силу немедленно. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

"Я уполномочил федеральное правительство арестовывать всякого, кто совершает акты вандализма или уничтожает любой памятник, статую или другую федеральную собственность подобного типа в США, и приговаривать его к лишению свободы сроком до 10 лет", – написал президент.

I have authorized the Federal Government to arrest anyone who vandalizes or destroys any monument, statue or other such Federal property in the U.S. with up to 10 years in prison, per the Veteran’s Memorial Preservation Act, or such other laws that may be pertinent..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 23, 2020

Президент отметил, что его решение может быть применимо к тем, кто причастен к уже случившимся актам вандализма.

Исключений ни для кого не будет, добавил Трамп.

.....This action is taken effective immediately, but may also be used retroactively for destruction or vandalism already caused. There will be no exceptions! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 23, 2020

Протесты в США из-за смерти Флойда длятся с конца мая, когда во время задержания полицейскими в Миннеаполисе один из правоохранителей почти 10 минут придавливал его шею коленом к земле. Согласно экспертизе, Флойд умер от удушения.

Патрульные подозревали Флойда в том, что он расплатился поддельной 20-долларовой купюрой. После смерти афроамериканца по всей стране начались акции протестов.

29 мая полицейского Дерека Шовина, который и применил удушающий прием в отношении Флойда, арестовали. 3 июня обвинения выдвинули и трем его коллегам, которые участвовали в задержании.

Из-за беспорядков власти приняли решение о привлечении Нацгвардии к подавлению протестов в нескольких городах.

В результате столкновений в девяти американских штатах погибло 11 человек, среди них – как полицейские, так и демонстранты.