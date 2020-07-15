Criss Cross. Вышел клип The Rolling Stones на песню 1973 года. Видео
Британская группа The Rolling Stones на своем YouTube-канале презентовала клип на песню Criss Cross. Эта композиция была написана в 1973 году и не издавалась. Она войдет в переизданный альбом 1973 года Goats Head Soup. Пластинка выйдет 4 сентября. Главная героиня клипа на трек Criss Cross – девушка-бунтарка, которая, гуляя по городу, нарушает общественные нормы: плюет, справляет нужду, оголяется в метро. Параллельно показано, как девушка гуляет по пляжу и принимает различные позы в комнате-студии.
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