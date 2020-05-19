Watermelon Sugar. Гарри Стайлз в ролике окружил себя девушками на морском берегу. Видео
Британский певец Гарри Стайлз на своем YouTube-канале презентовал клип на песню Watermelon Sugar. "Это видео посвящено прикосновениям", – такой надписью на черном фоне начинается ролик. В клипе Стайлз в одиночестве сидит за столом на морском побережье и вертит дольку арбуза. Он представляет множество девушек вокруг себя, и мечты становятся реальностью. В финале они вместе делают селфи и едят арбуз.
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