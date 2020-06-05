"Любовь часто не награда, а наказание". Лазарев презентовал клип "Лабиринт". Видео
Российский певец Сергей Лазарев на своем YouTube-канале презентовал клип на песню "Лабиринт". "Мы порой попадаем в лабиринт своих чувств. И не всегда находим выход. Мы часто боимся признаться себе или второй половинке в своих чувствах, потому что боимся, что ответ будет "Нет"! Как часто любовь находится на расстоянии вытянутой руки, но мы ее не видим или не хотим видеть... Любовь часто не награда, а наказание... Обожать на расстоянии, но бояться сказать лично.... Так знакомо каждому", – прокомментировал Лазарев премьеру в Instagram.
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