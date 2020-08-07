Silence – трек для вечеринок на яхте. Барских презентовал клип на новый англоязычный трек
Украинский певец Макс Барских на своем YouTube-канале презентовал клип на англоязычный трек Silence. По словам артиста, песня создавалась специально для вечеринок на яхтах и дискотек под открытым небом. "Silence был выбран официальным саундтреком secret party, проводимых агентством Pink Kiss по всему миру", – расcказал певец, анонсируя клип в микроблоге Instagram. Барских подчеркнул, что новый трек не войдет в его будущий шестой полноформатный альбом "1990". продюсер Алан Бадоев в Instagram отметил, что это первый англоязычный трек артиста за восемь лет – в 2012 году Барских выпустил альбом Zdance, в который вошло 10 треков на английском.
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