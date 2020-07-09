Барских: Больше всего издевалась надо мной моя семья. Как только меня не называли

Украинский певец Макс Барских признался, что в детстве часто слышал от близких обидные высказывания – родные критиковали его "щуплую" фигуру.

Украинский певец Макс Барских в интервью украинскому изданию Vogue признался, что долгое время стеснялся своего тела, поэтому избегал появляться на пляже.

"Я был очень щуплым. Как ни странно, больше всего издевалась надо мной моя же семья: я пошел в отца, в то время как мама, брат и сестра были более плотного телосложения. И как только они меня не называли", – рассказал он.

Барских вспомнил, как, раздеваясь на пляже, испытывал ужас не только в подростковом, но и в более зрелом возрасте.

В качестве примера он описал ситуацию, которая произошла во время кастинга на проект "Фабрика звезд 2".

"Я не сомневался – как только сниму футболку, не пройду дальше. Как я был зажат", – подытожил музыкант.

В день выхода интервью мать музыканта Лилия Бортник в своем микроблоге призналась, что гордится достижениями сына.

"Мой любимый сын, я так горжусь тобой, я так сильно люблю тебя. Мне очень хотелось правильно воспитать тебя, но при этом я так боялась, что у меня не получится. Но сейчас понимаю, что все делала правильно", – написала она.

Настоящее имя Макса Барских – Николай Бортник. Артист окончил Киевскую муниципальную академию эстрадного и циркового искусства по специальности "эстрадный вокал".

Музыкальная карьера Барских началась после его участия в проекте "Фабрика звезд 2" на "Новом канале".