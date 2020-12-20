В Чернобыльской зоне задержали людей, собиравших рога диких животных – Госпогранслужба

Двое украинцев и белорус незаконно проникли в зону отчуждения и успели собрать более трех десятков рогов копытных животных. Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины.

Сотрудники Житомирского погранотряда совместно с полицейскими выявили 19 декабря троих мужчин, которые на радиационно загрязненной территории собирали рога диких животных. Об этом сообщил пресс-центр Госпогранслужбы Украины.

Правонарушителями оказались двое граждан Украины, оба живут в Киевской области, и один – Беларуси (у него есть вид на жительство в Украине). Они незаконно проникли в зону отчуждения и успели собрать более трех десятков рогов копытных животных, отметили пограничники.

Рога оленей, козлов и лосей общим весом более 50 кг изъяли.

"Один из правонарушителей уже не впервые попадает в поле зрения правоохранителей. В мае этого года его вместе с двумя другими искателями приключений задержали в Чернобыльской зоне. Тогда нарушители успели собрать более 150 кг рогов диких животных", – сообщили в пресс-службе ГПСУ.

В отношении задержанных составили протоколы по ст. 46-1 Кодекса об административных правонарушениях (нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению).

Зона отчуждения Чернобыльской АЭС запрещена для свободного доступа, она подверглась радиационному загрязнению после аварии на ЧАЭС в 1986 году. Зона включает территории Киевской и Житомирской областей.