ГОРДОН
 
 
ПРОИСШЕСТВИЯ

В Чернобыльской зоне задержали людей, собиравших рога диких животных – Госпогранслужба

Двое украинцев и белорус незаконно проникли в зону отчуждения и успели собрать более трех десятков рогов копытных животных. Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
У нарушителей изъяли рога оленей, козлов и лосей
У нарушителей изъяли рога оленей, козлов и лосей
Фото: dpsu.gov.ua

Сотрудники Житомирского погранотряда совместно с полицейскими выявили 19 декабря троих мужчин, которые на радиационно загрязненной территории собирали рога диких животных. Об этом сообщил пресс-центр Госпогранслужбы Украины.

Правонарушителями оказались двое граждан Украины, оба живут в Киевской области, и один – Беларуси (у него есть вид на жительство в Украине). Они незаконно проникли в зону отчуждения и успели собрать более трех десятков рогов копытных животных, отметили пограничники.

Рога оленей, козлов и лосей общим весом более 50 кг изъяли.

"Один из правонарушителей уже не впервые попадает в поле зрения правоохранителей. В мае этого года его вместе с двумя другими искателями приключений задержали в Чернобыльской зоне. Тогда нарушители успели собрать более 150 кг рогов диких животных", – сообщили в пресс-службе ГПСУ.

В отношении задержанных составили протоколы по ст. 46-1 Кодекса об административных правонарушениях (нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению).

Зона отчуждения Чернобыльской АЭС запрещена для свободного доступа, она подверглась радиационному загрязнению после аварии на ЧАЭС в 1986 году. Зона включает территории Киевской и Житомирской областей.

Теги: авария, Госпогранслужба, Киевская область, пограничники, Житомирская область, радиация, ГПСУ, АЭС, ЧАЭС, Чернобыль, безопасность, нарушители, зона отчуждения
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Бекхэм отравилась ртутью из-за новой диеты
Бекхэм отравилась ртутью из-за новой диеты
Топ-100 богатейших звезд мира по версии Forbes возглавила Дженнер
Топ-100 богатейших звезд мира по версии Forbes возглавила Дженнер
На территории Дворца "Украина" ДТЭК открыла праздничный "Городок зимних развлечений"
На территории Дворца "Украина" ДТЭК открыла праздничный "Городок зимних развлечений"
"В душе я дерзкая пацанка". Полякова в новом образе украсила обложку украинского журнала
"В душе я дерзкая пацанка". Полякова в новом образе украсила обложку украинского журнала
Григорьев-Аполлонов переболел COVID-19 и бросил курить
Григорьев-Аполлонов переболел COVID-19 и бросил курить
"Это сделало мой день", "Смотрю на Элю и дурею". Свитолина насмешила подписчиков трюками на орбитреке. Видео
"Это сделало мой день", "Смотрю на Элю и дурею". Свитолина насмешила подписчиков трюками на орбитреке. Видео
  "Натусик". Могилевская презентовала совместный клип с украинскими тиктокерами. Видео
  "Натусик". Могилевская презентовала совместный клип с украинскими тиктокерами. Видео
"Готовится легче, чем выговаривается". Кулинарный эксперт Клопотенко рассказал, как приготовить нокерльн
"Готовится легче, чем выговаривается". Кулинарный эксперт Клопотенко рассказал, как приготовить нокерльн
Победители шоу "Танцы со звездами" Димопулос и Леонов выставили свой кубок на благотворительный аукцион
Победители шоу "Танцы со звездами" Димопулос и Леонов выставили свой кубок на благотворительный аукцион
  "Дышат о любви". Дан Балан презентовал дуэтную песню со своей экс-подопечной из "Голоса країни 10". Аудио
  "Дышат о любви". Дан Балан презентовал дуэтную песню со своей экс-подопечной из "Голоса країни 10". Аудио
Барских стал героем российского спецвыпуска Playboy. Фото
Барских стал героем российского спецвыпуска Playboy. Фото
Звезда фильма "Девушка с татуировкой дракона", актриса Рапас сыграет в кино Гамлета
Звезда фильма "Девушка с татуировкой дракона", актриса Рапас сыграет в кино Гамлета
Названа дата премьеры украинского мультфильма "Гулливер возвращается". Трейлер
Названа дата премьеры украинского мультфильма "Гулливер возвращается". Трейлер
  Michelle Andrade презентовала дерзкий танцевальный трек. Видео
  Michelle Andrade презентовала дерзкий танцевальный трек. Видео
"Бедная девочка". Фото лежащей на снегу голой Кроуфорд удивило поклонников
"Бедная девочка". Фото лежащей на снегу голой Кроуфорд удивило поклонников
"Подросток на фото", "Похудел", "20 лет, больше и не дашь". Галкин шокировал изменениями во внешности
"Подросток на фото", "Похудел", "20 лет, больше и не дашь". Галкин шокировал изменениями во внешности
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
  "Дышат о любви". Дан Балан презентовал дуэтную песню со своей экс-подопечной из "Голоса країни 10". Аудио
"Дышат о любви". Дан Балан презентовал дуэтную песню со своей экс-подопечной из "Голоса країни 10". Аудио
"Похудела очень". Фаны Тины Кароль обсуждают ее изменившуюся фигуру
"Похудела очень". Фаны Тины Кароль обсуждают ее изменившуюся фигуру
Путин прокомментировал скандал с мастурбацией Дзюбы
Путин прокомментировал скандал с мастурбацией Дзюбы
Рики Мартин и его супруг показали подросшего сына
Рики Мартин и его супруг показали подросшего сына
"Подросток на фото", "Похудел", "20 лет, больше и не дашь". Галкин шокировал изменениями во внешности
"Подросток на фото", "Похудел", "20 лет, больше и не дашь". Галкин шокировал изменениями во внешности
"В душе я дерзкая пацанка". Полякова в новом образе украсила обложку украинского журнала
"В душе я дерзкая пацанка". Полякова в новом образе украсила обложку украинского журнала
Победители шоу "Танцы со звездами" Димопулос и Леонов выставили свой кубок на благотворительный аукцион
Победители шоу "Танцы со звездами" Димопулос и Леонов выставили свой кубок на благотворительный аукцион
Григорьев-Аполлонов переболел COVID-19 и бросил курить
Григорьев-Аполлонов переболел COVID-19 и бросил курить
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS