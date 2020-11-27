Экоактивисты заявили о росте радиации в Чернобыльской зоне в сотни раз. В Госагентстве заявили, что все в порядке

Повышение показателей датчиков, измеряющих уровень радиации в Чернобыльской зоне связано с проведением поверки оборудования, в рамках которой датчики облучали источником радиации высокой мощности, сообщили в Госагентстве по управлению зоной отчуждения.

Активисты организации Save Dnipro заявили 25 ноября в Facebook, что в период с 17-го по 18 ноября в отдельных зонах Киевской области фиксировали рост радиации в сотни раз.

17 ноября на станции мониторинга у хранилища отработанного ядерного топлива (ХОЯТ-2) датчики зафиксировали скачок радиации до 124 тыс. микрозивертов в час при стандартных для этой территории 210 микрозивертов в час, на следующий день в районе станции "Отводной канал" – до 62 400 микрозивертов в час, что почти в 300 выше обычных показателей.

Экоактивисты обратили внимание, что такой рост радиации совпал с первой отгрузкой отработанного ядерного топлива на ХОЯТ-2 – 18 ноября в рамках проведения горячих испытаний на хранилище выполнили работы по размещению первого пенала с отработанным ядерным топливом в бетонный модуль на долгосрочное хранение (100 лет), информировало Госагентство по управлению зоной отчуждения.

26 ноября Госагентство сообщило в Facebook, что радиационный фон в зоне отчуждения находится в рамках допустимых уровней.

Значительное повышение показателей датчиков там объяснили их поверкой.

"В соответствии с методикой метрологической поверки указанные датчики облучались стандартным источником высокой мощности. Проведение этих работ привело к повышению мощности эквивалентной дозы [радиации] на 1,5–2 часа. Начиная с 19.11.2020 датчики измерения МЭД Gamma TRACER работают в обычном режиме", – сказано в сообщении.

Специализированное госпредприятие "Чернобыльская АЭС" получило отдельное разрешение на проведение горячих испытаний для введения в эксплуатацию ХОЯТ-2 в сентябре. Завершение горячих испытаний ожидается в этом месяце, а получение лицензии на эксплуатацию ХОЯТ-2 – в апреле 2021 года.