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Министерство культуры Украины предлагает внести объекты Чернобыльской зоны в список всемирного наследия ЮНЕСКО

В 2019 году Чернобыльскую зону отчуждения посетило более 120 тыс. туристов. Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что одна из задач министерства – развитие зоны как туристического объекта.

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В Министерстве культуры отметили, что Чернобыльская зона отчуждения является туристическим магнитом
В Министерстве культуры отметили, что Чернобыльская зона отчуждения является туристическим магнитом
Фото: Олександр Ткаченко / Facebook

Министерство культуры и информационной политики Украины совместно с Государственным агентством по развитию туризма предлагают развивать Чернобыльскую зону отчуждения и внести отдельные ее объекты в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом министр культуры и информполитики Александр Ткаченко написал 8 ноября в Facebook.

"Прошло уже почти 35 лет [после катастрофы на Чернобыльской АЭС]. Сейчас зона отчуждения – туристический магнит. В 2019 году ее посетило более 120 тыс. туристов, а начало этого года было самым успешным за все время с точки зрения количества посетителей. Но пришел карантин. И время, которое он нам дает, должны использовать правильно", – считает министр.

Перед тем как вносить объекты в список всемирного наследия ЮНЕСКО, Ткаченко предлагает упорядочить процедуру посещения зоны, пригласить специалистов, которые смогут разработать туристические маршруты, привлечь экспертов по реставрации, пересмотреть вопросы безопасности посещения зоны и разработать для нее самостоятельный туристический бренд.

Среди интересных объектов Ткаченко назвал завод "Юпитер", мозаики украинского художника Ивана Литовченко, краеведческий музей истории Полесья, градирню возле ЧАЭС и другие.

"Поэтому будем развивать. Это не только туристический объект, но и место памяти, куда стоит приехать, чтобы понять правду о катастрофе и ее "конечный эффект", – резюмировал Ткаченко.

https://www.facebook.com/oleksandr.tkachenko.ua/posts/3591427540924822

Авария на Чернобыльской атомной электростанции в 26 апреля 1986 года стала одной из крупнейших промышленных ядерных катастроф в истории. По международной шкале ядерных событий, принятой в 1988 году, авария на ЧАЭС – одна из двух, которую оценили по максимальному, седьмому, уровню опасности. Сопоставима с ней по масштабам только катастрофа на японской АЭС "Фукусима-1" 2011 года.

Теги: авария, туризм, ЮНЕСКО, туристы, маршрут, Александр Ткаченко, АЭС, ЧАЭС, Чернобыль, министерство культуры, музей
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