Клопотенко рассказал, как приготовить зразы с печенью

"Принцип прост: сварили, смешали, слепили, поджарили или запекли", – отметил он.

250 г куриной печени нужно поджарить с луком и гвоздикой. За пять минут до готовности налить 50 мл красного вина. Перебить печень в блендере. К остывшему картофелю добавить немного масла, яйцо, три столовых ложки муки и приправы: паприку, куркуму, пажитник, кориандр, мускатный имбирь, а также соль.

Замесить картофельное тесто, слепить зразы с печенью внутри, обвалять в муке и поджарить со всех сторон до золотистой корочки.

Если выбор пал на запекание зраз, это нужно делать 20 минут при температуре 180 градусов. Через 10 минут запекания необходимо перевернуть зразы на другую сторону и продолжить приготовление.

Контекст:

В 2015 году Клопотенко стал победителем пятого сезона кулинарного проекта "МастерШеф" на канале СТБ. После победы в шоу телеканал пригласил шеф-повара в качестве эксперта в несколько телевизионных проектов.

Клопотенко является сооснователем социального проекта Cult Food, цель которого – изменение культуры питания.

20 апреля 2021 года он вошел в список людей, которые влияют на будущее мировой гастрономии 50 Next, представленный The World's 50 Best Restaurants.