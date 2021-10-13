Тела 12 украинских военных, погибших в бою под Луганском в 2014 году, до сих пор не идентифицированы – ветеран

Война на Донбассе продолжается с 2014 года, за это время в ходе конфликта погибло почти 14 тыс. украинцев, сообщала омбудсмен Людмила Денисова Фото: ЕРА

Об этом в эфире "Громадського радіо" рассказал член Совета ветеранов Украины при Министерстве по делам ветеранов Владимир Правенький.

"Удалось идентифицировать 28 бойцов "Айдара", 80-й аэромобильной и 1-й танковой бригад. Лица 12 погибших до сих пор неизвестны. А относительно мест их захоронения, то к сожалению, государство не выделяет на обустройство средств. До сих пор, например, продолжается урегулирование для обустройства земли. Но таких захоронений в Украине всего три: в Запорожье, Днепре и Старобельске. И во всем мире таким могилам уделяется большое внимание, это считается Меккой мужества и отваги защитника", – сказал он.

Тела погибших 5 сентября 2014 года под Луганском были переданы боевиками украинской стороне через несколько дней после боя в изуродованном виде, со следами пыток и издевательств, отмечает "Громадське радіо".