В Греции задержали ветерана АТО, которого осудили по делу о военных преступлениях в 1991 году. МИД Украины потребовал беспристрастного расследования

Волонтер объяснила, что украинца задержали еще 14 сентября этого года, а в Литве его заочно приговорили по "так называемому делу 13 января".

"В марте 2019 года Вильнюсский окружной суд приговорил 67 человек за совершение военных преступлений во время событий в январе 1991 года. Советская власть, введя войска в Литву, пыталась силой вернуть страну в состав СССР. Тогда во время штурма военными телебашни в Вильнюсе погибло 15 человек", – пояснила ситуацию Решетилова.

Среди осужденных оказался и Радкевич, который в начале 1991 года служил в 107-й мотострелковой дивизии Вооруженных сил СССР. 11 января этого же года его назначили водителем-механиком танка, который находился рядом с Домом печати в Вильнюсе, рассказала журналистка.

По информации Решетиловой, о приговоре Радкевич не знал, хотя добровольно сотрудничал со следствием. В 2014 году его допросила украинская прокуратура в качестве свидетеля в рамках международной правовой помощи, которую Украина предоставляла Литве.

"Радкевича обвиняют в тяжких военных преступлениях (убийство, бесчеловечное обращение, использование запрещенных методов ведения войны) фактически только за то, что он присутствовал в Вильнюсе в январе 1991 года как военный советской армии. Действия Радкевича не нанесли вреда какому-либо человеку, это четко видно из самого приговора", – сообщила она.

Правозащитница утверждает, что 20 октября министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис подтвердил выдачу европейского ордера на арест Радкевича и теперь просит Грецию выдать гражданина Украины для отбывания наказания.

В Литве решение суда вступило в законную силу. Предоставленный Литвой адвокат Радкевича оспаривал приговор в апелляционном суде, но получил отказ. Адвокаты, привлеченные Украинским Хельсинкским союзом по правам человека, рассматривают возможность обращения в Европейский суд по правам человека, добавила она.

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на ситуацию с Радкевичем. Спикер МИД Олег Николенко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" сказал, что Украина настаивает на объективном и беспристрастном рассмотрении дела задержанного в Греции ветерана АТО.

"25 октября арестованного также должны посетить украинские консулы. МИД Украины задействовал и другие контакты с греческой стороной, в частности через правоохранительные органы и офис уполномоченного по правам человека", – объяснил он.

Консульство Украины в Салониках занимается делом Радкевича, с ним поддерживают регулярную связь, добавил спикер МИД.

"Он обеспечен украинскими и греческими адвокатами, условия его содержания приемлемы. 22 октября адвокат планирует приехать в Афины для защиты интересов нашего гражданина при рассмотрении прокуратурой Верховного суда Греции апелляционной жалобы на решение окружного прокурора региона Фракия", – заключил Николенко

В МИД Украины рассчитывают, что рассмотрение апелляции может длиться несколько месяцев.