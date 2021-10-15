На портале "Дія" появятся сервисы для ветеранов – Минцифры

Ветеранам, в отношении которых есть данные в реестрах, будет доступен в "Дії" раздел с информацией об их статусах и льготах Фото: thedigital.gov.ua

Кроме того, ветеранам, в отношении которых есть данные в реестрах, будет доступен в сервисе раздел с информацией об их статусах и льготах.

"Всего в Украине более 400 тыс. участников АТО/ООС, а вместе с воинами Второй мировой войны, членами семей погибших, участниками боевых действий на территориях других государств – примерно 1,2 млн, – отметил Федоров. – Работаем с другими министерствами, чтобы интегрировать все существующие государственные реестры, а их около 16".

По словам Федорова, это "станет началом для дальнейшей реализации новых сервисов и предоставит возможность ветеранам всех категорий пользоваться преимуществами цифровых услуг в "Дії".