"Желтые" COVID-сертификаты заработали в "Дії" на Android – Минцифры

"Теперь "желтые" внутренние COVID-сертификаты доступны для пользователей iOS и Android в приложении "Дія", – говорится в сообщении.

Отмечается, что цифровой документ можно получить в день вакцинации от COVID-19 после внесения данных о первой дозе препарата. "Желтый" COVID-сертификат будет действовать 120 дней.

Чтобы получить документ, необходимо обновить приложение "Дія".

Контекст:

"Желтый" внутренний сертификат вакцинации от COVID-19 поможет избежать карантинных ограничений "желтого" уровня, "зеленый" свидетельствует о полном курсе защиты. Об этом 14 сентября сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

"Желтый" сертификат можно получить после первой прививки двудозной вакциной от COVID-19, "зеленый" – после второй прививки двудозным препаратом против коронавируса или через 14 дней после получения прививки однодозной вакциной от COVID-19.

На портале "Дія" COVID-сертификат смогут получить украинцы, у которых нет ID-карты или зарубежного биометрического паспорта, и те, кто не пользуется приложением "Дія", сообщали в Минцифры 16 сентября.

"Желтый" сертификат понадобится в "желтой" зоне эпидемической опасности. Внутренние COVID-сертификаты – и "желтые", и "зеленые" – помогут бизнесу продолжать работать, а людям – посещать массовые мероприятия, ходить в спортзал и тому подобное", – поясняли в "Дії".