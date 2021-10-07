На разработку и модернизацию "Дії" потратили 76 млн грн – Минцифры

Из госбюджета на разработку и модернизацию "Дії" было использовано 48,4 млн грн, отметили в Минцифры Фото: thedigital.gov.ua

Отмечается, что из госбюджета было использовано 48,4 млн грн, 27,6 млн грн – грантовых средств.

Так, в рамках проекта TAPAS (при поддержке правительства США) в 2019 году выделили 7,64 млн грн, в 2020-м – 6,4 млн грн, в 2021 году – 3,6 млн грн.

В рамках проекта EGAP (при поддержке правительства Швейцарии) в прошлом году было потрачено почти 5,78 млн грн, в этом году – 3,9 млн грн.

Кроме того, в рамках проекта "Поддержка DIA" (от правительства Королевства Швеция) в 2021 году было выделено почти 300 тыс. грн.