В "Дії" теперь доступны три типа паспортов

Такой паспорт подтянется автоматически. В Украине загранпаспортом в "Дії" можно пользоваться, как и обычным внутренним паспортом. Однако для выезда за границу он не подойдет.
Кроме этого документа, в "Дії" также доступны паспорта в виде ID-карты и биометрический загранпаспорт.
"Дія" – электронный сервис государственных услуг, созданный Министерством цифровой трансформации, его запустили 6 февраля 2020 года. Он включает одноименное мобильное приложение и портал с публичными услугами.
На 17 августа 2021 года количество активных пользователей приложения превысило 6 млн, на портале доступно 50 электронных услуг, среди них – регистрация бизнеса, автоматизированные строительные услуги, комплексная услуга для родителей новорожденных детей "еМалятко".