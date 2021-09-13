В "Дії" теперь доступны три типа паспортов

В "Дії" также доступны паспорта в виде ID-карты и биометрический загранпаспорт Фото: thedigital.gov.ua

Такой паспорт подтянется автоматически. В Украине загранпаспортом в "Дії" можно пользоваться, как и обычным внутренним паспортом. Однако для выезда за границу он не подойдет.

Кроме этого документа, в "Дії" также доступны паспорта в виде ID-карты и биометрический загранпаспорт.