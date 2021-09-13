"Дія" будет сообщать пользователям, какой банк и зачем проверяет их кредитную историю – Федоров

Новая услуга в "Дії" появится через несколько недель Фото: thedigital.gov.ua

"Через несколько недель мы запустим в "Дії" услугу, она будет доступна всем пользователям. Если кто-то пытается взять на вас кредит, то вам приходит оповещение и говорится о том, что проверяется ваша информация, какой банк проверяет и для чего проверяет вашу кредитную историю", – сообщил Федоров.

Министр также отметил, что на ближайшем "Дія"-саммите будет презентовано много новых цифровых услуг, которые связаны с получением субсидий, коммунальными и социальными услугами.