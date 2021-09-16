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На платформе "Дія. Бізнес" запустят международную версию Единого экспортного веб-портала

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Платформа "Дія. Бізнес" работает в тестовом режиме
Платформа "Дія. Бізнес" работает в тестовом режиме
Фото: Дія.Бізнес / Facebook

21 сентября в "Дія. Бізнес" начнет работать международная версия Единого экспортного веб-портала – онлайн-платформы для импортеров и зарубежных компаний, заинтересованных в экспорте. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.

"Цель запуска международной версии веб-портала – продвижение украинских приоритетных секторов, международных мероприятий, организуемых на территории Украины, а также помощь в налаживании двустороннего сотрудничества между украинскими компаниями и потенциальными зарубежными партнерами", – отметили в релизе.

Международная версия экспортного веб-портала создана Офисом по развитию предпринимательства и экспорта при поддержке правительства Украины и финансовой поддержке правительства ФРГ.

https://www.facebook.com/mintsyfra/posts/4412838548769380

Платформа "Дія. Бізнес" работает в тестовом режиме. Она помогает предпринимателям в создании, развитии и масштабировании бизнеса, отмечено на сайте.

Контекст:

"Дія" – электронный сервис государственных услуг, созданный Министерством цифровой трансформации, его запустили 6 февраля 2020 года. Он включает одноименное мобильное приложение и портал с публичными услугами.

На 17 августа 2021 года количество активных пользователей приложения превысило 6 млн, на портале доступно 50 электронных услуг, среди них – регистрация бизнеса, автоматизированные строительные услуги, комплексная услуга для родителей новорожденных детей "еМалятко".

С начала 2021 года почти на 50% вырос экспорт украинской продукции в Китай, США, Турцию, Великобританию. Об этом 5 июня сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Теги: Украина, бизнес, экспорт, Министерство цифровой трансформации, приложение Дія, Минцифры
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