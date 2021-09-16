На платформе "Дія. Бізнес" запустят международную версию Единого экспортного веб-портала

"Цель запуска международной версии веб-портала – продвижение украинских приоритетных секторов, международных мероприятий, организуемых на территории Украины, а также помощь в налаживании двустороннего сотрудничества между украинскими компаниями и потенциальными зарубежными партнерами", – отметили в релизе.

Международная версия экспортного веб-портала создана Офисом по развитию предпринимательства и экспорта при поддержке правительства Украины и финансовой поддержке правительства ФРГ.

Платформа "Дія. Бізнес" работает в тестовом режиме. Она помогает предпринимателям в создании, развитии и масштабировании бизнеса, отмечено на сайте.