На платформе "Дія. Бізнес" запустят международную версию Единого экспортного веб-портала

"Цель запуска международной версии веб-портала – продвижение украинских приоритетных секторов, международных мероприятий, организуемых на территории Украины, а также помощь в налаживании двустороннего сотрудничества между украинскими компаниями и потенциальными зарубежными партнерами", – отметили в релизе.
Международная версия экспортного веб-портала создана Офисом по развитию предпринимательства и экспорта при поддержке правительства Украины и финансовой поддержке правительства ФРГ.
Платформа "Дія. Бізнес" работает в тестовом режиме. Она помогает предпринимателям в создании, развитии и масштабировании бизнеса, отмечено на сайте.
"Дія" – электронный сервис государственных услуг, созданный Министерством цифровой трансформации, его запустили 6 февраля 2020 года. Он включает одноименное мобильное приложение и портал с публичными услугами.
На 17 августа 2021 года количество активных пользователей приложения превысило 6 млн, на портале доступно 50 электронных услуг, среди них – регистрация бизнеса, автоматизированные строительные услуги, комплексная услуга для родителей новорожденных детей "еМалятко".
С начала 2021 года почти на 50% вырос экспорт украинской продукции в Китай, США, Турцию, Великобританию. Об этом 5 июня сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.