В Кабмине рассказали, чем будет заниматься уполномоченный по обеспечению прав защитников Украины

"Министерство по делам ветеранов отвечает именно за ветеранов войны. Но есть герои, которые не получили статус ветерана войны и, например, находятся в местах лишения свободы", – сказал он.

По словам Ильяшенко, некоторые участники войны на Донбассе не могут получить статус ветерана из-за бюрократических или юридических проблем.

"Поэтому новая должность Алены Вербицкой и вообще это направление деятельности в Офисе президента действительно нужно", – подчеркнул он.

Ильяшенко назвал Вербицкую ветеранским омбудсменом.