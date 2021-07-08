Ветераны АТО заявили о попытке провокации на акции протеста возле Киевского горсовета

Ветеран АТО Владимир Махоркин сообщил изданию, что "определенные лица" пытаются отобрать земельный участок у одного застройщика и передать "своему".

По информации портала, несколько "экоактивистов" пришли на акцию и начали сознательно провоцировать и оскорблять ветеранов. Участники митинга заявили, что целью этих людей было сорвать акцию, но провокации закончились ничем и провокаторам пришлось уйти.

Ветераны убеждены, что добьются строительства реабилитационного центра.

ВИДЕО

Видео: Косиор Нестор / YouTube