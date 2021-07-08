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Ветераны АТО заявили о попытке провокации на акции протеста возле Киевского горсовета

 
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Ветераны убеждены, что добьются строительства реабилитационного центра
Ветераны убеждены, что добьются строительства реабилитационного центра
Скриншот: Косиор Нестор / YouTube

На митинге 8 июля представители ветеранских организаций протестовали против захвата земли возле столичного озера Вырлица, пишет портал "КиевVласть". Участники акции протеста заявили, что голосовать за выделение земли под заказник вместо строительства реабилитационного центра для ветеранов будут "проплаченные" депутаты Киевсовета.

Ветеран АТО Владимир Махоркин сообщил изданию, что "определенные лица" пытаются отобрать земельный участок у одного застройщика и передать "своему". 

По информации портала, несколько "экоактивистов" пришли на акцию и начали сознательно провоцировать и оскорблять ветеранов. Участники митинга заявили, что  целью этих людей было сорвать акцию, но провокации закончились ничем и провокаторам пришлось уйти. 

Ветераны убеждены, что добьются строительства реабилитационного центра.

ВИДЕО
Видео: Косиор Нестор / YouTube
Контекст:

Накануне на собрании активисты сообщили, что им предложили подписать меморандум и принять участие в проектировании и строительстве центра реабилитации, а также сооружении спортплощадки и охране территории.

Теги: Киев, протесты, депутаты, митинг, провокации, Киевсовет, горсовет, строительство, реабилитация, земельный участок, АТО, заповедник, акции протеста
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