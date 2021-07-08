Депутат Киевсовета от "Голоса" заявила, что за участие в митинге против сноса киосков платят от 250 грн

Алина Михайлова: Вот это все, что сейчас под Киевсоветом – сплошное гадкое зло Фото: Alina Mykhailova / Facebook

"А коли гроші дадуть? Люба, так тобі сказали, чєтирє часа – 250 грівєн, надо стоять!". "Давай сфоткай меня, я Татьянє скину отчьот, шо ми були", – процитировала она разговоры на сегодняшнем митинге. – В целом сегодня я насчитала три группы – кроме проплаченных киосочников, есть еще "атошники" под красно-черными боевыми флагами (мразючки), которые хотят реабилитационный центр у (или на) озере Вырлица. И еще актив ОО, который просит депутатов вернуть 375 га общине".

Михайлова добавила, что проплаченные митинги вредят развитию в Украине гражданского общества.

"Среди пенсионеров и людей с гангреной на ногах есть и много молодежи. Которая искренне меня удивляет. Неужели вам так не хватает в жизни 250 гривен, что вы готовы позорно стоять под советом за одних решал против других, искажая и понося понятие протестов и акций? Сегодня в Украине действительно формируется здоровое гражданское общество. И вот это все, что сейчас под Киевсоветом – сплошное гадкое зло", – подытожила она.

"Українські новини" со ссылкой на соцсети пишут, что накануне митинга распространялись объявления о наборе массовки.