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Ветераны и добровольцы заявили, что борются за создание в Киеве реабилитационного центра, но им мешают

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Активисты заявили, что поставят ультиматум депутатам Киевсовета
Активисты заявили, что поставят ультиматум депутатам Киевсовета
Фото: kievvlast.com.ua

Возле озера Вырлица в Дарницком районе столицы должен быть построен современный реабилитационный центр для ветеранов, а не создан заказник, заявили представители ветеранских организаций Киева, бойцы добровольческих батальонов и участники АТО и ООС. Об этом со ссылкой на сегодняшнее собрание пишет портал "КиевVласть".

По информации издания, накануне, 6 июля, обсуждение прошло в Дарницкой райгосадминистрации, где застройщик показал проект, как будет выглядеть территория возле озера.

"Мы должны бороться за право на гражданскую жизнь после войны. Например, мы добились от застройщика сооружения центра реабилитации, спортивной площадки, создания рабочих мест для собратьев, и в этом нет ничего плохого! Посмотрите, как ряженые "экологи" орудуют под руководством партии "Слуга народа", да еще и в интересах нардепов от ОПЗЖ. Благоустройство территории у озера должно "пройти" экокомиссию Киевсовета. Есть такой выдающийся "эколог", как Алексей Гриценко, который всюду представляется как "советник по экологии" мэра Виталия Владимировича Кличко. Напомним, что Алексей Гриценко – сын Анатолия Гриценко, который на посту министра обороны раздербанил военное имущество, оставив армию без оружия, а сейчас ездит на авто за $100 тыс. Эти "экологи" чаще всего "кошмарят" столичных застройщиков, рассказывая чушь о "букашках и птицах". Мы не можем стоять в стороне, мы должны отстаивать свои права и бороться за свое!" – цитирует "КиевVласть" слова участников собрания. 

Активисты отметили, что им предложили подписать меморандум и принять участие в проектировании и строительстве центра реабилитации, а также сооружении спортплощадки и охране территории.

"А так называемые экологи под нашим руководством смогут следить за "птичками и букашками" уже не на словах. Как нам стало известно, некоторые депутаты от "Слуги народа" отрабатывают по известной схеме: так называемые заповедники, экопарки и прочее. Это все для того, чтобы отобрать земельный участок у одного застройщика и передать своему. Поэтому мы уже завтра, 8 июля, придем к депутатам Киевсовета. Сегодня мы проголосовали, а завтра уже под Киевсоветом поставим ультиматум продажным депутатам: "Никакого заказника на свалке у Вырлицы не будет, там будут реабилитационный центр ветеранов и инвалидов АТО, оборудованные медицинские кабинеты, современная спортивная площадка, зеленая зона для рекреации, там будут благоустройство, чистота и порядок, будут рабочие места для защитников Украины. Вырлица станет хорошим местом!" – заявили представители ветеранских организаций.

Они подчеркнули, что выступают против организации заказников на Вырлице. 

"Мы узнали, что эту тему активно за деньги качают те, кто за счет так называемых экопарков выкачивает деньги из бюджета и направляет их на финансирование террористов на востоке Украины. Никакого экопарка, никакого заповедника, никакого завода по производству червей там не будет! Каждый депутат Киевсовета, который за это проголосует, понесет персональную ответственность!" – предупредили ветераны.

Собравшиеся добавили, что намерены добиваться наказания для Алексея Гриценко и замглавы экологической комиссии Киевсовета Евгении Кулебы.

ВИДЕО
Видео: Косиор Нестор / YouTube
Теги: экология, Алексей Гриценко, добровольцы, ветераны, Киевсовет, строительство, реабилитация, земельный участок, застройка, заповедник
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