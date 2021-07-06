В Киеве "заминировали" горсовет и требуют выкуп в 0,5 биткоина

Из-за сообщения о минировании из здания частично эвакуировали сотрудников и гражданских лиц Фото: depositphotos.com

По его словам, злоумышленник требует выкуп в 0,5 биткоина (около 468 тыс. грн).

Из здания частично эвакуировали сотрудников и гражданских лиц.

"Уверен, что эта история снова выдумана. Однако жизнь и здоровье людей остается приоритетом", – написал Бондаренко.

Он также опубликовал распечатку письма, которое "минер" отправил на электронную почту Киевской городской государственной администрации. В нем он, в частности, назвал свое имя и фамилию, а также адрес проживания.

"Если я не получу выкуп в течение 24 часов, я взорву бомбу", – говорится в письме.