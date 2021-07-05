В Киеве после сообщения о минировании провели эвакуацию на двух железнодорожных вокзалах

Центральный и Южный железнодорожные вокзалы в Киеве проверили взрывотехники, кинологи и правоохранители Фото: depositphotos.com

"Временно ограничена работа Центрального и Южного железнодорожных вокзалов в Киеве в связи с сообщением о якобы их минировании. Всех работников и пассажиров вокзала эвакуировали", – говорится в сообщении "Укрзалізниці" в Facebook.

Позже объект проверили взрывотехники, кинологи и правоохранители.

"Поезда курсируют по графику. Посадка пассажиров осуществляется через прилегающие к центральному зданию переходы", – отмечали в "Укрзалізниці".

По состоянию на 20.37 в "Укрзалізниці" сообщили в Telegram, что железнодорожные вокзалы вернулись к штатному режиму работы.