В Киеве после сообщения о минировании провели эвакуацию на двух железнодорожных вокзалах

"Временно ограничена работа Центрального и Южного железнодорожных вокзалов в Киеве в связи с сообщением о якобы их минировании. Всех работников и пассажиров вокзала эвакуировали", – говорится в сообщении "Укрзалізниці" в Facebook.
Позже объект проверили взрывотехники, кинологи и правоохранители.
"Поезда курсируют по графику. Посадка пассажиров осуществляется через прилегающие к центральному зданию переходы", – отмечали в "Укрзалізниці".
По состоянию на 20.37 в "Укрзалізниці" сообщили в Telegram, что железнодорожные вокзалы вернулись к штатному режиму работы.