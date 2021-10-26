"Оккупанты не реагировали". В Генштабе ВСУ объяснили применение на Донбассе ударного беспилотника Bayraktar

В Генштабе подчеркнули, что беспилотник не пересекал линии столкновения Фото: ЕРА (архив)

"С 14.25 до 15.15 батарея гаубиц Д-30 российско-террористических войск производила обстрел позиций Объединенных сил в районе населенного пункта Гранитное. Два военнослужащих ВСУ во время обстрела получили ранения, один из них погиб. С началом обстрела, через СММ ОБСЕ было безотлагательно выдвинуто требование о прекращении огня, отправлена нота по дипломатическим каналам. Впрочем, оккупанты не реагировали", – говорится в сообщении.

В Генштабе ВСУ подтвердили, что использовать Bayraktar приказал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный "с целью принуждения врага к прекращению огня".

"Беспилотный летательный аппарат не пересекал линии столкновения и управляемой бомбой уничтожил одну пушку с расчетом российско-оккупационных войск. После этого обстрелы украинских позиций прекратились", – объяснили в Генштабе.