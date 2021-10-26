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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Оккупанты не реагировали". В Генштабе ВСУ объяснили применение на Донбассе ударного беспилотника Bayraktar

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В Генштабе подчеркнули, что беспилотник не пересекал линии столкновения
В Генштабе подчеркнули, что беспилотник не пересекал линии столкновения
Фото: ЕРА (архив)

Ударные беспилотники Bayraktar Вооруженные силы Украины применили 26 октября против артиллерии боевиков в связи с отсутствием реакции на требование прекратить стрельбу, выдвинутое через специальную мониторинговую миссию (СММ) ОБСЕ. Об этом проинформировал в Facebook Генеральный штаб ВСУ.

"С 14.25 до 15.15 батарея гаубиц Д-30 российско-террористических войск производила обстрел позиций Объединенных сил в районе населенного пункта Гранитное. Два военнослужащих ВСУ во время обстрела получили ранения, один из них погиб. С началом обстрела, через СММ ОБСЕ было безотлагательно выдвинуто требование о прекращении огня, отправлена нота по дипломатическим каналам. Впрочем, оккупанты не реагировали", – говорится в сообщении.

В Генштабе ВСУ подтвердили, что использовать Bayraktar приказал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный "с целью принуждения врага к прекращению огня".

"Беспилотный летательный аппарат не пересекал линии столкновения и управляемой бомбой уничтожил одну пушку с расчетом российско-оккупационных войск. После этого обстрелы украинских позиций прекратились", – объяснили в Генштабе.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/videos/467614907881638/

Контекст:

Bayraktar TB2 – это ударный оперативно-тактический средневысотный БПЛА с продолжительностью полета более 12 часов. Bayraktar TB2 может вести разведывательные действия и поражать цели высокоточными ракетами и бомбами, так как способен поднимать в воздух груз до 55 кг.

В начале сентября 2021 года Залужный сообщал, что на вооружении украинской армии есть два комплекса Bayraktar – 12 летательных аппаратов. Еще четыре таких комплекса планируется приобрести в 2021–2022 годах.

19 сентября Министерство обороны Украины и турецкая компания Bayraktar Savunma подписали меморандум о строительстве и обустройстве общего учебно-испытательного центра для обслуживания, текущего ремонта, модернизации беспилотников, а также обучении персонала, связанного с эксплуатацией БПЛА Bayraktar.

Теги: ОБСЕ, стрельба, Донбасс, Вооруженные силы Украины, боевики, артиллерия, беспилотники, Гранитное, ВСУ, обстрелы, война в Украине, военнослужащий, война на Донбассе, Валерий Залужный
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