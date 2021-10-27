За сутки на Донбассе боевики 13 раз нарушили перемирие, есть потери среди украинских военнослужащих – штаб ООС

Война на Донбассе продолжается восьмой год Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

"26 октября со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 13 нарушений режима прекращения огня, шесть из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. [...] В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, несовместимое с жизнью, еще один получил ранение", – говорится в сообщении.

Чаще всего – четыре раза – боевики стреляли в районе Гранитного, они применяли артиллерию калибра 122 мм.

Также оккупанты открывали огонь в районе населенных пунктов Новозвановка (из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, из артиллерии калибра 122 мм), Троицкое (из противотанкового ракетного комплекса), Крымское (из артиллерии калибра 122 мм), Травневое (из гранатометов различных систем), Зайцево (из станковых противотанковых гранатометов), Луганское (из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия).

Также боевики с использованием беспилотника сбросили в районе Павлополя осколочные гранаты ВОГ-17.

"Наши защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение", – подчеркнули в штабе ООС.

В пресс-центре отметили, что 27 октября по состоянию на 7.00 оккупанты нарушили перемирие один раз – снова в районе Гранитного стреляли из артиллерии калибра 122 мм.

Сутками ранее боевики нарушили перемирие четыре раза.