Вследствие обстрела боевиками поселка Гранитное повреждены шесть жилых домов – прокуратура

"Досудебным расследованием установлено, что 26 октября 2021 года около 10.10 представители незаконных вооруженных формирований РФ произвели минометный обстрел поселка Гранитное Волновахского района. При обстреле повреждены шесть жилых домов", – говорится в сообщении.

На момент его появления пострадавших среди гражданского населения не было.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

В прокуратуре отметили, что Гранитное боевики обстреливали два раза.

Пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС) уточнил в Facebook, что на 17.00 боевики стреляли в районе Гранитного три раза. Огонь оккупанты вели из артиллерии калибра 122 мм.