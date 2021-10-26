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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Вследствие обстрела боевиками поселка Гранитное повреждены шесть жилых домов – прокуратура

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В прокуратуре сообщили об открытом уголовном производстве
В прокуратуре сообщили об открытом уголовном производстве
Фото: don.gp.gov.ua

26 октября боевики на Донбассе повредили жилые дома, обстреливая поселок Гранитное. Об этом информирует Донецкая областная прокуратура.

"Досудебным расследованием установлено, что 26 октября 2021 года около 10.10 представители незаконных вооруженных формирований РФ произвели минометный обстрел поселка Гранитное Волновахского района. При обстреле повреждены шесть жилых домов", – говорится в сообщении.

На момент его появления пострадавших среди гражданского населения не было.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

В прокуратуре отметили, что Гранитное боевики обстреливали два раза.

Пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС) уточнил в Facebook, что на 17.00 боевики стреляли в районе Гранитного три раза. Огонь оккупанты вели из артиллерии калибра 122 мм.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/1226926804466600

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. С начала года в боях на Донбассе погибло 55 украинских военнослужащих, 217 были ранены, сообщили в ВСУ 18 октября.

26 октября в районе Гранитного боевики открывали огонь по позициям ВСУ, в результате чего один военнослужащий погиб, еще один получил ранения.

В штабе ООС рассказали, что через миссию ОБСЕ требовали у боевиков прекращения огня, но те не реагировали. В связи с этим украинские военные впервые использовали для подавления огня оккупантов турецкий ударный беспилотник Bayraktar.

Теги: Донецкая область, боевики, артиллерия, Гранитное, расследование, обстрелы, война в Украине, война на Донбассе, уголовное производство, население, операция Объединенных сил, ООС
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