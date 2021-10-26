"Позиции неизменны". В штабе ООС опровергли информацию о взятии под контроль села в "серой зоне"

"Позиции украинских войск остаются неизменными", – подчеркнули там.
Такой же комментарий штаб ООС дал "Украинской правде".
"Никуда мы не заходили. Вся официальная информация есть на странице штаба ООС", – заявили в пресс-центре в ответ на вопрос 0629.com.ua.
Издание предположило, что российские пропагандисты, которые одними из первых сообщали о "захвате" села, перепутали Новомарьевку со Старомарьевкой, которая отделена от нее рекой Кальмиус.
Источники "Бабеля" в Минобороны Украины якобы подтвердили информацию. По их данным, украинские военные зашли в село 25 октября и закрепились там.
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
Старомарьевка находится в "нулевой" или "серой зоне", сообщалось на странице ЮНИСЕФ в Facebook в августе 2020 года. Там проживает 150 человек, семеро из них – дети.