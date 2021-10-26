"Позиции неизменны". В штабе ООС опровергли информацию о взятии под контроль села в "серой зоне"

"Никуда мы не заходили", заявили в штабе ООС Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

"Позиции украинских войск остаются неизменными", – подчеркнули там.

Такой же комментарий штаб ООС дал "Украинской правде".

"Никуда мы не заходили. Вся официальная информация есть на странице штаба ООС", – заявили в пресс-центре в ответ на вопрос 0629.com.ua.

Издание предположило, что российские пропагандисты, которые одними из первых сообщали о "захвате" села, перепутали Новомарьевку со Старомарьевкой, которая отделена от нее рекой Кальмиус.

Источники "Бабеля" в Минобороны Украины якобы подтвердили информацию. По их данным, украинские военные зашли в село 25 октября и закрепились там.