ВСУ взяли под контроль село в "серой зоне" Донецкой области – СМИ

Издание обратило внимание, что российские пропагандисты и подконтрольные боевиками СМИ сегодня начали сообщать о взятии Старомарьевки украинскими военными.

Источники "Бабеля" в Минобороны подтвердили это. По их данным, украинские военные зашли в село 25 октября и закрепились там.

Старомарьевка находится в "нулевой" или "серой зоне", сообщалось на странице ЮНИСЕФ в Facebook в августе 2020 года. Там проживает 150 человек, семеро из них – дети.

Старомарьевка расположена возле села Гранитное, их разделяет река Кальмиус. До войны между ними был автомобильный мост, но его взорвали в 2014 году, сейчас села соединяет пешеходный мост, пишет "Бабель". Жители Старомарьевки ходили в Гранитное в магазин и больницу, дети посещали школу на подконтрольной Украине территории, село преимущественно украиноязычное.