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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинский суд приговорил одного из главарей группировки "Восток" в составе "ДНР" к 10 годам лишения свободы

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По данным СБУ, боевик неоднократно выполнял обязанности командира террористов и лично отдавал приказы о проведении боев в Авдеевке, Песках, Саур-Могиле
По данным СБУ, боевик неоднократно выполнял обязанности командира террористов и лично отдавал приказы о проведении боев в Авдеевке, Песках, Саур-Могиле
Фото: ssu.gov.ua

Шевченковский районный суд города Черновцы заочно назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы боевика группировки "Восток" террористической организации "ДНР". Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

По данным контрразведки, уроженец города Макеевка Донецкой области с позывным Миха в 2014 году присоединился к группировке боевиков "Восток". Настоящее имя боевика СБУ не указывает.

"Радикально настроенный 28-летний молодой человек сразу начал продвигаться по "карьерной лестнице" от командира взвода до заместителя командира роты мотострелкового батальона, а впоследствии – первого заместителя начальника штаба полка", – говорится в сообщении.

По данным следствия, боевик непосредственно участвовал в боевых действиях против украинских военных вблизи донецкого аэропорта, Ясиновки, Красного Партизана, Пантелеймоновки.

Также было установлено, что во время отсутствия командира полка боевик выполнял его обязанности и лично отдавал приказы о проведении боевых действий в Авдеевке, Песках, на Саур-Могиле. Неоднократно был награжден оккупационной администрацией.

Фото: ssu.gov.ua
Фото: ssu.gov.ua

Следствие установило, что Миха сотрудничает с российской разведкой и часто ездит в РФ.

Суд признал боевика виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины и назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы.

Сейчас осужденный скрывается от правосудия на временно не подконтрольной украинской власти территории Донецкой области, он объявлен в розыск.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибло почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица. Также в результате российской агрессии на Донбассе погибло 158 детей.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа (ТКГ) согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. С начала года в боях на Донбассе погибло 55 украинских военнослужащих, 217 были ранены, сообщили в ВСУ 18 октября.

Теги: СБУ, Донбасс, террористы, боевики, контрразведка, ДНР, война в Украине, война на Донбассе, суд
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