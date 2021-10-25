Украинский суд приговорил одного из главарей группировки "Восток" в составе "ДНР" к 10 годам лишения свободы

По данным СБУ, боевик неоднократно выполнял обязанности командира террористов и лично отдавал приказы о проведении боев в Авдеевке, Песках, Саур-Могиле Фото: ssu.gov.ua

По данным контрразведки, уроженец города Макеевка Донецкой области с позывным Миха в 2014 году присоединился к группировке боевиков "Восток". Настоящее имя боевика СБУ не указывает.

"Радикально настроенный 28-летний молодой человек сразу начал продвигаться по "карьерной лестнице" от командира взвода до заместителя командира роты мотострелкового батальона, а впоследствии – первого заместителя начальника штаба полка", – говорится в сообщении.

По данным следствия, боевик непосредственно участвовал в боевых действиях против украинских военных вблизи донецкого аэропорта, Ясиновки, Красного Партизана, Пантелеймоновки.

Также было установлено, что во время отсутствия командира полка боевик выполнял его обязанности и лично отдавал приказы о проведении боевых действий в Авдеевке, Песках, на Саур-Могиле. Неоднократно был награжден оккупационной администрацией.

Фото: ssu.gov.ua

Следствие установило, что Миха сотрудничает с российской разведкой и часто ездит в РФ.

Суд признал боевика виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины и назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы.

Сейчас осужденный скрывается от правосудия на временно не подконтрольной украинской власти территории Донецкой области, он объявлен в розыск.