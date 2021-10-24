Арестович о блокировании ОБСЕ в оккупированном Донецке: Перешли к тактике международных террористов

"Что в этой ситуации необычного? В том, что миссию ОБСЕ блокируют именно в Донецке, то есть в "ДНР". А в так называемой "ЛНР" ОБСЕ работает без всяких проблем. [...] И вроде бы как забастовка должна быть там или попытка блокирования работы ОБСЕ должна быть в Луганске. Но почему-то луганская ОБСЕ работает прекрасно, а блокируют ее в Донецке. Возникает вопрос – почему так? Более того, в попытке блокирования в Донецке они уже перешли к тактике международных террористов", – сказал он.

По словам Арестовича, "когда вооруженные люди врываются в места, где находятся международные наблюдатели и удерживают их там силой при помощи оружия, то иначе как международным терроризмом эти действия квалифицировать очень затруднительно".

"Вспомним также, что с 30 сентября Россия не продлила мандат миссии ОБСЕ на мониторинг российских пограничных пунктов "Гуково" и "Донецк". Я квалифицирую это все как системные действия Российской Федерации, направленные на полное вытеснение миссии ОБСЕ с временно оккупированных территорий на востоке Украины. Это системная политика. Видимо, им очень сильно мешает ОБСЕ. Что-то они там видят, чего РФ не хочет, чтобы они видели", – объяснил спикер украинской делегации в ТКГ.

Он считает, что Россия как один из 57 членов ОБСЕ "зашла в жесткий клинч с 56 другими странами и с самой организацией".

"Политика абсолютно авантюрная, имеющая признаки международного преступления. И квалифицировать ее иначе, как разбой международного масштаба, я просто не могу", – заявил Арестович.