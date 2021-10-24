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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Арестович о блокировании ОБСЕ в оккупированном Донецке: Перешли к тактике международных террористов

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Арестович считает политику России относительно ОБСЕ "абсолютно авантюрной"
Арестович считает политику России относительно ОБСЕ "абсолютно авантюрной"
Фото: radiosvoboda.org

В интервью телеканалу "Дом" 24 октября внештатный советник главы Офиса президента, спикер украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Арестович сравнил с терроризмом действия боевиков "ДНР" в отношении наблюдателей ОБСЕ.

"Что в этой ситуации необычного? В том, что миссию ОБСЕ блокируют именно в Донецке, то есть в "ДНР". А в так называемой "ЛНР" ОБСЕ работает без всяких проблем. [...] И вроде бы как забастовка должна быть там или попытка блокирования работы ОБСЕ должна быть в Луганске. Но почему-то луганская ОБСЕ работает прекрасно, а блокируют ее в Донецке. Возникает вопрос – почему так? Более того, в попытке блокирования в Донецке они уже перешли к тактике международных террористов", – сказал он.

По словам Арестовича, "когда вооруженные люди врываются в места, где находятся международные наблюдатели и удерживают их там силой при помощи оружия, то иначе как международным терроризмом эти действия квалифицировать очень затруднительно".

"Вспомним также, что с 30 сентября Россия не продлила мандат миссии ОБСЕ на мониторинг российских пограничных пунктов "Гуково" и "Донецк". Я квалифицирую это все как системные действия Российской Федерации, направленные на полное вытеснение миссии ОБСЕ с временно оккупированных территорий на востоке Украины. Это системная политика. Видимо, им очень сильно мешает ОБСЕ. Что-то они там видят, чего РФ не хочет, чтобы они видели", – объяснил спикер украинской делегации в ТКГ.

Он считает, что Россия как один из 57 членов ОБСЕ "зашла в жесткий клинч с 56 другими странами и с самой организацией".

"Политика абсолютно авантюрная, имеющая признаки международного преступления. И квалифицировать ее иначе, как разбой международного масштаба, я просто не могу", – заявил Арестович.

Контекст:

В Донецке была заблокирована более недели деятельность специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. С утра 15 октября перед гостиницей, в которой проживают члены СММ, миссия зафиксировала массовое собрание с участием 50–100 человек, преимущественно молодых мужчин, которые препятствовали любому передвижению патрулей ОБСЕ в помещение и из него. Участники собрания установили перед отелем палатки, а также биотуалеты. Пророссийские демонстранты требовали освобождения задержанного 13 октября украинскими военными боевика Андрея Косяка.

В частности, 22 октября возле гостиницы было порядка 250 человек, мужчин и женщин разного возраста, сообщали в ОБСЕ..

"Вечером 21-го и ночью 22 октября, по наблюдениям СММ, до 20 мужчин (в возрасте 20–29 и 30–39 лет) регулярно дежурили вокруг гостиницы и не менее двух постоянно стояли на восточном и западном подъездах к гостинице", – говорится в документе.

Наблюдатели СММ ОБСЕ видели, что 22 октября "несколько протестующих время от времени собирались перед гостиницей, пели песни, выступали с речами и держали плакаты с критикой деятельности миссии, а также крутили через колонки громкую музыку и смотрели фильмы на переносном экране".

"В нескольких случаях в течение отчетного периода наблюдатели видели, как члены вооруженных формирований на автомобилях с надписью "Полиция" блокировали восточный и западный подъезды к гостинице, а также отметили присутствие вокруг гостиницы двух мужчин в одежде военного типа", – сообщили в ОБСЕ.

Вечером 23 октября "мэр" Донецка Алексей Кулемзин выступил перед участниками собрания, после чего те разошлись, сказано в отчете. Наблюдатели также заметили, что некоторые участники собрания начали разбирать палатки, установленные перед гостиницей.

В СММ ОБСЕ не сообщали, о чем говорил оккупационный "градоначальник". Как отмечает "Радіо Свобода", он заявил, что участники "акции" "сделали важное дело", однако из-за вспышки коронавируса нужно "переместить акцию в соцсети и свернуть палаточный городок".

24 октября протестовавшие, которые блокировали работу миссии, разошлись, сообщили в ОБСЕ.

В 2014 году Россия оккупировала Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: Россия, Донецк, Луганск, терроризм, ОБСЕ, Донбасс, оккупация, террористы, боевики, миссия, Алексей Арестович, ДНР, советник, война в Украине, ЛНР, война на Донбассе, блокирование
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